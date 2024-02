Michelin  : Signature d'un nouvel accord pour renforcer la politique handicap du groupe

(Boursier.com) — Le 30 janvier 2024 la direction du groupe Michelin en France, les trois Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE-CGC et SUD, ainsi que FO ont signé un nouvel accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap pour la période 2024 - 2027. Cet accord s'inscrit dans la continuité du précédent signé en 2021.

La signature de cet accord va renforcer la politique handicap de Michelin tout en pérennisant les actions déjà en place, notamment en favorisant les recrutements, l'intégration, et le maintien en emploi. Le respect des personnes est une valeur historique du groupe Michelin qui porte une attention particulière à l'ensemble de ses salariés, afin qu'ils puissent évoluer dans l'entreprise avec authenticité et donner le meilleur d'eux-mêmes.

Ce nouvel accord s'inscrit dans la stratégie "Tout Durable" du groupe Michelin et dans son ambition de devenir d'ici 2030 une référence mondiale pour l'engagement des salariés ainsi que pour la diversité et l'inclusion.

L'ambition du groupe Michelin à travers cet accord est de renforcer son attractivité et d'être reconnu par les différents acteurs comme une entreprise Handi-Accueillante afin de poursuivre les recrutements en CDI mais aussi en CDD, dont des alternants et des stagiaires.

"Michelin est convaincu que les diversités au sein des équipes sont sources de progrès, qu'elles encouragent la créativité et qu'elles nourrissent l'intelligence collective. Avec la signature de cet accord, nous souhaitons favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi mais aussi développer un climat de confiance favorable aux recrutements et à l'intégration. " Pierre-Alexandre Anstett, directeur du personnel Michelin en France