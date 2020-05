Michelin salue le plan de soutien de l'Etat à la filière automobile française

Michelin salue le plan de soutien de l'Etat à la filière automobile française









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gouvernement vient d'annoncer un plan soutien ambitieux à la filière automobile française. L'industrie automobile mondiale a en effet été très fortement impactée par la crise du Covid-19, alors qu'elle devait déjà faire face à une exigence de profonde transformation structurelle, liée à la transition environnementale et à la révolution numérique.

Au coeur de la crise, Michelin, en totale coopération avec la filière et aux côtés des services de l'Etat, s'est immédiatement mobilisé : production de masques à grande échelle pour les besoins de la collectivité et du Groupe ; mise en place de protocoles sanitaires stricts pour protéger les salariés et garantir un redémarrage de l'activité en toute sécurité ; mesures immédiates de bonne gestion pour préserver la trésorerie du Groupe.

Les risques de défaillance d'entreprises dans les mois à venir rendent nécessaire la mise en place d'un plan de soutien massif à la filière. Le Groupe Michelin soutient naturellement cette initiative qui permettra de sauvegarder autant que possible les savoir-faire et les emplois sur le territoire, tout en accompagnant les nécessaires transformations du secteur.

Des mesures concrètes, en ligne avec la stratégie du Groupe

L'avenir de l'industrie automobile en France repose sur sa capacité à continuer à innover sur les grands enjeux technologiques liés à la transition écologique et numérique : développement des véhicules à zéro émission de CO2 via les filières électrique à batterie et hydrogène, conception et industrialisation de nouveaux matériaux innovants contribuant à l'allègement des véhicules et, enfin, voiture connectée ouvrant la voie au véhicule autonome.

A travers ses investissements, et par le biais de ses activités de Recherche & Développement, le Groupe Michelin inscrit pleinement sa stratégie dans la dynamique des mesures avancées...