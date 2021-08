Michelin s'offre 100% d'Allopneus

Michelin s'offre 100% d'Allopneus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Michelin acquiert 100% du capital de la société Allopneus SAS, leader français de la vente et du montage de pneumatiques pour les particuliers sur Internet. Depuis 2015, Michelin détenait déjà 40% de la société, fondée en 2004 par la famille Blaise. Ainsi, le pneumaticien renforce sa présence dans le e-commerce en France. Il souhaite "développer sa connaissance des comportements clients et des parcours d'achat et ainsi continuer à offrir la meilleure expérience possible, de la recherche d'informations sur Internet jusqu'au montage des pneumatiques". Basé à Aix-en-Provence, Allopneus connaît une forte croissance depuis 2004 et détient aujourd'hui 40% du marché français de la vente en ligne de pneus aux particuliers !

Allopneus emploie 292 salariés, collabore avec 6.000 centres de montage partenaires et dispose d'un centre logistique à Valence. Chaque année, l'entreprise vend environ 3,6 millions de pneus tourisme et totalise environ 27 millions de visites sur son site. L'acquisition à 100% de la société par Michelin est soumise à l'approbation règlementaire en matière de droit de concurrence.