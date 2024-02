Michelin s'associe à Antin et Enviro pour la construction de la première usine de recyclage de pneus en fin de vie en Suède

(Boursier.com) — Michelin s'associe à Antin et Enviro pour annoncer la construction de la première usine de recyclage de pneus en fin de vie en Suède. Antin et Enviro ont créé une coentreprise en mars 2023 pour construire une série d'usines en Europe. Antin est actionnaire majoritaire de la coentreprise, Michelin actionnaire minoritaire et Enviro dispose d'une option pour en devenir un actionnaire minoritaire important.

La première usine, située à Uddevalla en Suède, a obtenu l'ensemble des permis et autorisations nécessaires en matière d'environnement et de construction. La construction a déjà commencé et l'usine devrait être opérationnelle en 2025.

Avec un objectif initial de traitement d'environ 35.000 tonnes de pneus en fin de vie par an, l'usine devrait créer jusqu'à 50 emplois localement dans sa première phase.

Contrats d'approvisionnement pluriannuels

Outre l'obtention du financement pour la construction de l'unité industrielle, la coentreprise a signé une série de contrats pluriannuels concernant la fourniture de pneus en fin de vie ainsi que de noir de carbone et d'huile de pyrolyse issus du recyclage.

Dans ce contexte, Michelin poursuit sa démarche de soutien proactif au développement des écosystèmes de recyclage des pneus en fin de vie et s'engage à collaborer aux développements futurs de cette coentreprise. À titre d'exemple, Michelin a signé un accord pluriannuel de fourniture de noir de carbone et d'huile de pyrolyse.

Cotation...

Un million de tonnes

Comme annoncé précédemment, la coentreprise prévoit de construire des usines dans toute l'Europe, avec pour objectif une capacité annuelle totale de recyclage d'un million de tonnes de pneus en fin de vie. Une fois l'usine d'Uddevalla opérationnelle, la coentreprise entreprendra la construction d'usines supplémentaires, dans d'autres pays européens, afin d'assurer un déploiement rapide de cette technologie. Antin et Enviro ont déjà convenu d'un plan de financement pour la construction de ces usines.

Le volume de pneus arrivant à la fin de leur cycle de vie et qui sont ensuite mis au rebut n'a cessé d'augmenter, pour atteindre aujourd'hui 3,5 millions de tonnes par an, rien qu'en Europe.

Cette coentreprise a été créée pour développer le recyclage des pneus usagés en Europe, en produisant des matières premières durables. Au premier rang de ces matières produites, figurent le noir de carbone récupéré et les huiles. Elles peuvent ensuite être réutilisées dans la fabrication de pneus et dans l'industrie pétrochimique. En remplaçant le noir de carbone vierge par le matériau recyclé produit par la coentreprise, il est possible de réduire de plus de 90 % les émissions résultant de l'utilisation du noir de carbone conventionnel.

"Michelin a fortement soutenu la création de cette joint-venture entre Enviro et Antin. L'aventure a débuté en 2020 avec l'entrée de Michelin au capital d'Enviro pour accompagner la maturation de cette technologie. La co-entreprise créée avec nos partenaires Enviro et Antin franchi aujourd'hui une nouvelle étape avec la finalisation de cet investissement commun visant à construire cette première usine en Suède. Le démarrage de ce programme industriel ambitieux, qui a vocation à être développé à l'échelle européenne, est parfaitement en ligne avec les objectifs stratégiques du groupe Michelin d'atteindre 100% de matériaux renouvelables et recyclés à horizon 2050, en réduisant l'impact environnemental global de ses pneumatiques" a commenté Maude Portigliatti, Directrice business matériaux de haute technologie - Membre du comité exécutif du groupe Michelin.

"Antin est ravi de se joindre à Enviro et Michelin pour annoncer la construction de la première des nombreuses usines prévues par la coentreprise. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à la création d'une plateforme entièrement circulaire qui recyclera les pneus en fin de vie en matières premières durablement utilisables. Cela fait partie de la stratégie d'Antin NextGen de se concentrer sur des technologies éprouvées qui nécessitent un capital substantiel pour être déployées à l'échelle industrielle", ajoute Anand Jagannathan, Senior Partner d'Antin.

"L'usine d'Uddevalla sera la première usine de recyclage de pneus à grande échelle de la coentreprise et une première étape commune importante pour créer le premier groupe de recyclage de pneus à grande échelle au monde. Ensemble, nous jouons un rôle crucial dans la transformation industrielle nécessaire à un avenir plus durable", a déclaré Alf Blomqvist, Président de Scandinavian Enviro Systems.