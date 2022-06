Michelin : Revitalisation du site de Bamberg en Allemagne

(Boursier.com) — Hubert Aiwanger, ministre de l'Économie, du développement régional et de l'énergie de Bavière et Florent Menegaux, président du groupe Michelin ont officialisé aujourd'hui à Bamberg le lancement du Cleantech Innovation Park, en présence de Johann Kalb, Landrat du Landkreis de Bamberg et de Thomas Söder, maire de Hallstadt.

Un pôle d'innovation au service du territoire

Inaugurée il y a près de 50 ans, l'usine Michelin de pneumatiques situé dans la ville de Hallstadt (Landkreis de Bamberg) va laisser place à un pôle dédié à l'innovation. Entièrement réaménagés, les 8.000 m2 du site accueilleront désormais des entreprises spécialisées dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la digitalisation ou encore de la mobilité durable (hydrogène et électromobilité).

Le Cleantech Innovation Park a pour objectif de répondre aux nouveaux besoins des entreprises industrielles de la région. Il s'agit d'accompagner les mutations de la filière automobile du nord de la Bavière, en favorisant le développement de technologies innovantes pour réduire les émissions de CO2.

Un écosystème unique d'entreprises de renom, de start-up, d'universités et d'instituts de recherche

Ce projet est un réseau d'innovations unique qui réunit des entreprises de renom, des universités, des instituts de recherche (institut Fraunhofer, université de Bamberg, de Bayreuth et de Friedrich-Alexander de Nuremberg Erlangen), des PME et des start-ups.

La gouvernance du pôle sera opérée par Cleantech Innovation Park gmbH, société en joint-venture créée en décembre 2021 et dirigée par Peter Keller, ancien haut responsable du groupe Michelin en Allemagne. Son financement sera assuré par Michelin, qui apporte le terrain et les bâtiments, le Land de Bavière, la ville de Hallstadt, et le Landkreis Bamberg. Au total, 37 millions d'euros seront investis pour une refonte complète des 8000 m2 du site. Le centre d'innovation doit être opérationnel fin 2023.

Une illustration du savoir-faire de Michelin en matière de revitalisation

La création du Cleantech Innovation Park constitue l'aboutissement d'un ambitieux projet de revitalisation de l'ancien site de production de pneumatiques du groupe Michelin situé dans la ville de Hallstadt, dont la fermeture avait été annoncée en septembre 2019.

Elle s'inscrit dans la démarche globale menée depuis plusieurs années par le groupe Michelin pour accompagner les évolutions de son empreinte industrielle en Europe. Un programme de reconversion similaire, le Michelin Scotland Innovation Parc, a été mis en place avec succès pour transformer l'ancien site Michelin de Dundee en Ecosse. Une démarche semblable est en cours à La Roche-sur-Yon en France, avec le projet ATINEA. Ces programmes de revitalisation économique viennent compléter l'accompagnement professionnel des salariés qui reste la priorité de Michelin en cas de fermeture ou de réorganisation d'activités. À ce jour, 84% des anciens salariés du site Michelin de Bamberg ont trouvé un nouvel emploi ou ont bénéficié de mesures de pré-retraites.