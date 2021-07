Michelin : révise ses prévisions en hausse

(Boursier.com) — Le groupe Michelin annonce relever ce lundi ses prévisions 2021 grâce à un rebond des volumes "post-Covid" au premier semestre et à des gains de parts de marché dans les pneus de grand diamètre. Malgré la persistance de la crise sanitaire et les perturbations observées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, le spécialiste du pneumatique vise désormais un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,8 milliards d'euros à parités constantes - contre un objectif précédent supérieur à 2,5 milliards.

Il table par ailleurs sur un cash flow libre structurel supérieur à un milliard d'euros, et non plus d'environ un milliard...