Michelin : retrouve les 100 euros !











Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Michelin retrouve la barre des 100 euros ce vendredi, au plus haut depuis trois mois, en progression de 3,7%, alors que parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a revalorisé le pneumaticien de 96 à 111 euros dans la foulée du plan de soutien annoncé par le chef de l'Etat à la filière automobile. Goldman Sachs avait déjà réhaussé le dossier avec un objectif de cours ajusté à 91 euros, alors que le groupe avait fait part au 1er trimestre 2020, dans un contexte de crise liée au COVID-19, de ventes en baisse de 8,3% à 5,33 milliards d'euros et a mis en place les mesures nécessaires pour en limiter les impacts sanitaires et économiques.

Pour amortir les effets financiers de la crise économique majeure qui s'annonce, le groupe a mis en oeuvre dès mi-mars le pilotage hebdomadaire de l'équilibre offre / demande pour maîtriser les stocks, une baisse des investissements de 500 millions, une réduction de 330 millions d'euros du dividende proposé au vote des actionnaires, ainsi que le gel du programme de rachat d'actions au-delà des engagements fermes pris pour 2020 et qu'une réduction des coûts de structure.

Le groupe a rappelé que les outils de financement dont il dispose, lui permettaient de faire face aux aléas de cette crise... Des tests de résistance, avec des hypothèses de perte de volume sur l'exercice allant de -20% à -35%, ont montré que le groupe disposait de la liquidité suffisante sans tirer sur ses lignes de crédit confirmées de sécurité.