Michelin : retour d'assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte du groupe Michelin s'est tenue ce jour à Clermont-Ferrand, sous la présidence de Monsieur Florent Menegaux, Président de la Gérance.

Les résolutions proposées au vote des actionnaires ont toutes été approuvées, notamment les suivantes :

la distribution d'un dividende de 4,50 euros par action, payable en numéraire dès le 19 mai 2022 ;

le renouvellement des mandats de Madame Monique Leroux, Monsieur Thierry Le Hénaff et la nomination de Monsieur Jean-Michel Severino, en qualité de membres du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans ;

le renouvellement de mandat de Deloitte & Associés et PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de Commissaires aux Comptes titulaires ;

les éléments de la rémunération 2021 et la politique de rémunération 2022 des mandataires sociaux ;

la division du nominal de l'action par quatre : cette opération rendra l'action Michelin plus accessible pour le grand public et les collaborateurs, et contribuera ainsi à la volonté du Groupe d'un meilleur partage de la valeur.

Durant la séance, les actionnaires ont assisté à une présentation détaillant l'offre pneumatique du Groupe pour les véhicules électriques. Michelin est aujourd'hui un leader sur ce segment en pleine croissance et y dispose de tout le savoir-faire technologique pour offrir les produits les plus adaptés. La stratégie climat de Michelin a par ailleurs été présentée. Celle-ci s'articule autour de 2 axes : la transition climatique et l'adaptation au changement climatique au travers d'un plan de décarbonation de l'ensemble des activités du Groupe.

Lors de son discours, Florent Menegaux a détaillé le déploiement de la stratégie

"Michelin in Motion" et le développement des activités de Michelin dans le pneu, autour du pneu, et au-delà du pneu. Il a ensuite rappelé la nécessité de continuer à transformer le Groupe, condition indispensable pour parvenir à attirer les meilleurs talents et à saisir les opportunités de croissance. Cette transformation passera notamment par la formation et la diversité, la digitalisation et la simplification, l'innovation et la réduction de l'empreinte environnementale du Groupe.

Florent Menegaux a enfin évoqué les évènements graves qui se déroulent dans le monde et leurs conséquences pour Michelin, tant en matière d'accompagnement de ses salariés que de défis à relever pour ses activités : Les crises que nous traversons aujourd'hui produisent des effets qui s'accumulent et transforment profondément le monde dans lequel nous agissons. Jour après jour, les équipes de Michelin font preuve de courage et de sang-froid pour les surmonter. Dans cet environnement plus qu'agité, le Groupe fait mieux que résister. Chers actionnaires, Michelin est en mouvement. Votre Groupe est performant, robuste et créateur de valeur. Nous relèverons les défis que nous impose le monde et nous réaliserons les ambitions de notre stratégie " Michelin in Motion " qui produit déjà ses premiers résultats. Je sais que je peux compter sur votre engagement".

Retrouvez le résultat des votes des résolutions, les réponses aux questions écrites et la retransmission de l'Assemblée générale dès le 13 mai 2022 sur le site Internet du Groupe.