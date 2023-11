Michelin restructure ses activités en Allemagne

(Boursier.com) — Michelin a décidé de restructurer ses activités en Allemagne. Ainsi, le groupe a annoncé l'arrêt progressif de la production de ses sites de Karlsruhe et Trèves, ainsi que de la production de pneus neufs et de produits semi-finis à Hombourg. Michelin transférera également le Centre de Services Clients de Karlsruhe vers la Pologne. Au total, 1.532 employés sont concernés par ces restructurations qui devraient être achevées d'ici à la fin de 2025. "Cette décision est liée à la concurrence croissante des pneus poids lourd à bas prix et à une dégradation de la compétitivité de nos activités allemandes à destination de nos marchés européens et à l'export", précise Michelin, qui enregistrera une provision d'environ 425 millions d'euros dans ses résultats consolidés 2023.