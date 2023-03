Michelin : rendez-vous à suivre, des questions dans l'air ?

(Boursier.com) — Michelin recule de 1,8% ce vendredi à 28,88 euros, alors que le groupe pneumaticien animera un CMD digital le lundi 13 mars ("Strategy Progress") pour faire le point sur l'avancement de leur feuille de route à l'horizon 2030 ("Michelin in Motion").

"Nous nous attendons à ce que le fabricant de pneus fournisse un aperçu des activités de fusions et acquisitions des 5 dernières années et mettre en contexte les performances financières globales de 2021/23" commente Stifel.

"Cependant, l'entreprise pourrait ne pas reporter les jalons intermédiaires précédents concernant les mesures d'orientation clés fournies pour 2021-23 à 2023-2025, et la direction pourrait d'abord vouloir tracer une ligne claire pour 2023 avant de s'engager à de nouveaux objectifs".

En conséquence, il convient sans doute de relativiser l'événement... "à moins qu'une véritable annonce inattendue soit faite (plan CFF), mais la probabilité est faible" selon le broker qui vise un cours de 32 euros en restant à "conserver".

Brokers en soutien

Le flux acheteur sur le pneumaticien était à relier dernièrement à une note de Goldman Sachs qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier avec un objectif de cours remonté à 35 euros. La banque expliquait que l'action avait sous-performé ses pairs cette année en raison de prévisions prudentes pour 2023 et de la faiblesse des données du marché du pneu de janvier... Malgré ce qui semble être un début d'année "difficile", le courtier estime que la société affichera un bénéfice d'exploitation des secteurs plus de 10% supérieur au consensus en 2023, citant des volumes plus importants à partir du deuxième trimestre, des vents arrières liés au ratio prix / coûts plus élevé, ou encore la baisse des coûts des matières premières et de la logistique.

Au global, le marché reste majoritairement positif sur le titre puisque, selon le consensus de place, 11 analystes sont 'acheteurs', 4 sont à 'conserver et 4 sont à 'vendre. L'objectif à 12 mois est fixé à 33,55 euros...