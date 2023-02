(Boursier.com) — Michelin rejoint les 30 euros ce mercredi, en hausse de 1,8%, alors que le broker HSBC a ajusté sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 29,5 contre 30 euros. Le pneumaticien a fait état d'un cash-flow libre structurel un peu plus faible que prévu pour 2022, le groupe ayant affronté une inflation record de ses coûts l'an dernier... Le cash-flow libre structurel est ressorti à 378 millions d'euros (-79%) alors que le groupe clermontois avait dit en octobre viser 700 ME, une prévision qu'il avait abaissée alors de près de moitié.

Le groupe est néanmoins parvenu à atteindre son objectif d'un résultat d'exploitation de son activité principale supérieur à 3,2 milliards d'euros, celui-ci ayant atteint 3,4 MdsE en 2022. La hausse des prix des pneumatiques a permis de limiter l'impact sur la marge opérationnelle, qui ressort toutefois en baisse à 11,9% contre 12,5% en 2021.

Sur la base d'un scénario de demande stable du marché, l'objectif de Michelin est à nouveau de dégager cette année un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 MdsE à taux de change constant et un cash- flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 MdE.

Pour Citi qui est à l'achat', l'impression trimestrielle et les perspectives sont positives dans l'ensemble, avec des volumes au 4ème trimestre meilleurs que prévu... Les actions ont sous-performé leurs pairs et dans ce contexte, les prévisions sont "plutôt encourageantes". Morgan Stanley ('surpondérer') affirmait lui que les perspectives sont "suffisamment résilientes" pour apaiser certaines inquiétudes concernant la demande...

Les impacts inflationnistes sur le BFR relevés lors de la publication du T3 sont confirmés, indiquait enfin Invest Securities. Le FCF 2022 publié est ainsi négatif de -180 ME. C'est le seul point négatif et sans doute temporaire de cette publication qui est ressortie sur tous les points "en ligne", parfois au-dessus des attentes après un T4 plus solide notamment dans le segment SR3. Les guidances affichées peuvent paraître prudentes, mais elles manquent de visibilité sur 2023, compte tenu du contexte toujours instable. Le broker a ainsi remonté sa cible de 24 à 30 euros.