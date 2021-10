Michelin recule malgré un solide trimestre

(Boursier.com) — Dans un marché désormais assez nettement haussier, Michelin cède 0,8% à 133 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, en partie grâce à la demande soutenue des constructeurs de poids lourds et à ses pneus de spécialité. Sur la période, le pneumaticien a enregistré des revenus de 6 milliards d'euros, contre 5,78 MdsE un an plus tôt et 5,8 MdsE de consensus.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels 2021, revus à la hausse en juillet, à savoir un Résultat Opérationnel des Secteurs supérieur à 2,8 milliards d'euros à parité constante et un cash-flow libre structurel supérieur à 1 MdE.

Oddo BHF maintient son avis 'surperformance' sur le titre avec un objectif inchangé à 160 euros. A court terme, le pneumaticien devrait continuer à bénéficier d'une visibilité et d'un momentum supérieurs à la plupart des acteurs du secteur automobile, bien aidé par la dynamique très solide en termes de prix/mix très rassurante dans le contexte inflationniste actuel. A plus long terme, le broker rappelle qu'il était ressorti conforté dans son opinion favorable après le CMD début avril avec un management qu'il avait trouvé convaincant quant aux leviers (notamment internes) qui devraient permettre à Michelin d'atteindre une MOP et un FCF records dans les prochaines années.

Jefferies ('achat') affirme que le chiffre d'affaires a été meilleur qu'anticipé grâce à un mix-prix meilleur que prévu, partiellement compensé par un volume plus faible. Parmi les divisions, les ventes de véhicules légers et de camions ont été supérieures aux attentes, tandis que les pneus de spécialités sont "globalement en ligne".

RBC ('surperformer') note que le groupe a affiché des ventes "solides" au troisième trimestre et a, comme prévu, réduit ses perspectives de marché pour 2021 pour les pneus de voiture et les pneus spéciaux. Malgré cet abaissement, le courtier souligne que la firme a maintenu ses prévisions financières pour 2021. Il ajoute qu'il est "rare" de trouver une entreprise du secteur automobile qui affiche une croissance de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, ce qui souligne "l'importance de s'appuyer sur le marché défensif des pneus de remplacement".