Michelin réaffirme son ambition dans l'hydrogène

(Boursier.com) — Michelin a salué ce matin l'annonce par les pouvoirs publics de la "stratégie hydrogène France". Cette nécessaire impulsion va constituer un nouvel élan pour faire de l'hydrogène une réalité, engager toute la filière, et positionner la France comme un des leaders mondiaux dans le domaine...

A cette occasion, Florent Menegaux, président de Michelin a déclaré : "L'annonce de ce plan est une étape très importante pour le développement d'une filière hydrogène française d'excellence. Michelin est convaincu que la mobilité hydrogène sera une des composantes essentielles de la mobilité propre, complémentaire à la batterie électrique. Mais l'hydrogène va bien au-delà de la mobilité : c'est une solution très intéressante pour lutter contre les émissions de CO2 et la pollution de l'air. Par sa flexibilité de production et d'utilisation, l'hydrogène devient une des clefs de voute de la transition énergétique. Elle permettra notamment de décarboner la production d'acier, la chimie ou encore le chauffage urbain et bien évidemment le transport. C'est aussi, et de loin, une des rares technologies favorisant une souveraineté industrielle et énergétique pour l'Europe. Pour toutes ces raisons, l'hydrogène est un levier de croissance stratégique pour Michelin. En effet, d'ici 10 ans, une part significative de l'activité du Groupe sera réalisée en dehors des pneumatiques."

Parmi les priorités présentées par le gouvernement, le développement de l'hydrogène en faveur de la mobilité professionnelle va permettre à Michelin d'accélérer ses projets de développement.

Sur le sujet des briques technologiques clefs françaises pour la mobilité hydrogène, Michelin est déjà engagé à travers Symbio, sa filiale commune avec Faurecia. Les nouvelles mesures vont permettre à Symbio de devenir un des leaders mondiaux de systèmes de piles à hydrogène, avec un chiffre d'affaires visé d'environ 1,5 milliard d'euros d'ici 2030. Le futur site industriel européen de Symbio sera situé à proximité de Lyon et permettra la création de centaines d'emplois sur le territoire.

Concernant les projets territoriaux d'envergure "hub territoriaux hydrogène", Michelin entend accélérer leur développement avec les acteurs de la filière. Le Groupe a d'ailleurs été précurseur avec Zero Emission Valley, la première initiative européenne de déploiement de la mobilité hydrogène à l'échelle d'une région (Auvergne-Rhône-Alpes). Ce projet prévoit l'installation de vingt stations alimentées en hydrogène vert et le déploiement de 1.200 véhicules hydrogènes pour les professionnels, d'ici 2023.

Dans le cadre de ce projet, Michelin est actionnaire de la société Hympulsion, chargée d'installer et exploiter les 20 stations, aux côtés d'Engie, de la région AuvergneRhône-Alpes, de la Caisse des dépôts et du Crédit-Agricole.

Par ailleurs, Michelin engage de nombreuses autres actions pour faciliter le déploiement de la mobilité hydrogène. Le Groupe considère ainsi la compétition automobile comme un laboratoire d'innovation incontournable et une vitrine technologique. Le Groupe et Symbio sont ainsi devenus partenaires en juin 2020 de Mission H24. Ce projet vise à introduire la technologie hydrogène dans les véhicules d'endurance participant aux 24 heures du Mans en 2024...