Michelin rachète la start-up française AirCaptif

(Boursier.com) — Michelin s'offre AirCaptif, start-up française innovante au savoir-faire unique dans le domaine de structures gonflables ultralégères de protection et d'isolation. Dotée de moyens industriels ultra-modernes, AirCaptif propose des structures gonflables à assemblage modulaire ultralégères. Ces solutions, simples d'utilisation et 10 fois moins lourdes que l'acier, privilégient un seul point de gonflage pour une mise en oeuvre rapide et simplifiée. Elles trouvent des applications dans des domaines aussi variés que l'aéronautique, l'univers médical, la construction, ou encore les loisirs.

Basée à Trappes dans les Yvelines et créée en 2017, AirCaptif a déjà contribué à la création d'une trentaine d'emplois localement. Soutenue par le plan de relance France, et lauréat sélectionné par l'Etat français dans le cadre du "Plan de relance pour l'industrie - aéronautique" lancé en août 2020, son projet de développement industriel a permis la relocalisation en France d'activités initialement sous-traitées en Chine. Le développement d'AirCaptif dans les 5 prochaines années devrait amener à créer environ 200 emplois au total.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.