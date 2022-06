Michelin rachète 51% de la Royal Lestari Utama (RLU), projet pilote de développement de plantations durables d'hévéas en Indonésie

(Boursier.com) — Déjà actionnaire à 49%, Michelin annonce racheter 51% du capital de la Royal Lestari Utama (RLU), co-entreprise créée avec le groupe Barito Pacific et devient ainsi propriétaire de RLU à 100%. Lancé en 2015, ce projet vise à créer les conditions d'une production de caoutchouc naturel durable sur une large zone de 70.000 hectares à Sumatra, dans la province de Jambi, ainsi que 18.000 hectares à Bornéo, dans la province de Kalimantan Est. Des territoires très dégradés et déforestés avant l'implication de Michelin et de son partenaire Indonésien.

Par ce rachat, le Groupe réaffirme sa confiance dans le projet et la nécessaire vision de long-terme que celui-ci implique. Le travail considérable réalisé depuis 2015, largement documenté, a permis de nombreuses avancées sur le plan social comme sur le plan environnemental.

Durant près de 6 années, fort d'un important travail préparatoire, des hévéas ont été plantés sur plus de 23.000 hectares, 39.000 hectares ont été protégés pour accueillir notamment des activités agroforestières et des cultures vivrières. Le projet comprend également une dimension sociale avec pour objectif constant l'amélioration des conditions de vie de 50.000 habitants à travers la création d'environ 4.000 emplois, la formation d'agriculteurs à l'hévéaculture et à la diversification des cultures.

Depuis 2015, le Groupe a investi plus d'un milliard d'euros sur l'ensemble de ses activités en Indonésie. A travers ce projet, Michelin voit une réelle opportunité de long-terme pour contribuer significativement à la construction d'une filière de caoutchouc naturel plus durable.

Au-delà de ces avancées importantes, Michelin reste pleinement conscient des difficultés auxquelles un projet de cette envergure doit faire face. La chaîne de valeur du caoutchouc naturel reste extrêmement complexe et fragmentée et de nombreux efforts restent à accomplir sur le plan commercial, environnemental et social.

"En devenant propriétaire à 100% de RLU, Michelin va continuer à investir dans un projet de long-terme - exigeant mais exemplaire - intégrant dimension sociale, protection de l'environnement et performance économique. Nous sommes fiers des actions menées avec notre partenaire indonésien Barito Pacific, que nous remercions pour sa contribution au projet depuis son lancement en 2015. Nous sommes également confiants dans l'avenir de RLU quant à sa capacité à accompagner la transformation de la filière du caoutchouc naturel en Indonésie tout en améliorant les conditions de vie et en protégeant les forêts et les écosystèmes" a déclaré Vincent Rousset-Rouvière, Directeur des achats du groupe Michelin.