Michelin : projet d'émission obligataire

(Boursier.com) — Michelin procédera ce jour au lancement d'une émission obligataire en euros en trois tranches, à maturité 8 ans, 12 ans et 20 ans. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement. Les obligations feront uniquement l'objet d'un placement privé en France et hors de France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) uniquement auprès d'investisseurs qualifiés.