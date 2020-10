Michelin : petit sursaut

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Michelin tente un rebond de 1,2% ce jeudi à 91,40 euros en bourse de Paris, après sa récente correction sur la perspective d'un reconfinement général en France et dans d'autres pays européens, pour tenter de faire face à la seconde vague épidémique qui déferle actuellement sur le vieux continent.

Le fabricant de pneus, dont le chiffre d'affaires a reculé de 15% sur 9 mois à 15 milliards d'euros, mais de seulement 5% au troisième trimestre, venait juste de réviser en hausse ses prévisions de marché pour l'année, attendus désormais en repli moins fort qu'il le craignait il y a trois mois... Grâce à ses réductions de coûts engagées pour faire face à la crise, Michelin a également revu en hausse sa prévision de résultat opérationnel, attendu à plus de 1,6 milliard d'euros hors effets de changes, et son objectif de cash-flow libre structurel, vu à plus de 1,2 milliards d'euros.

Parmi les derniers avis de brokers, RBC reste acheteur avec un objectif de cours relevé de 113 à 119 euros. AlphaValue est repassé d'accumuler à 'acheter' avec un objectif de cours ajusté à 117 euros. MainFirst avait aussi ajusté sa cible, mais en baisse de 117 à 115 euros, tout en restant à l''achat' sur le dossier, tandis que Barclays vise un cours de 105 euros ('en ligne').