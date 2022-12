Michelin ouvre au Crédit Agricole Leasing & Factoring le capital de Watèa

(Boursier.com) — Afin d'accélérer sa croissance, Watèa by Michelin, ouvre 30% de son capital au Crédit Agricole Leasing & Factoring, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le crédit-bail, l'affacturage et le financement des énergies renouvelables pour les professionnels et les entreprises.

Lancée en 2021, Watèa by Michelin accompagne la transition des flottes professionnelles vers une mobilité électrique simple et efficiente, grâce à des solutions sur mesure.

En un an, Watèa by Michelin a déjà conquis plus de 10% du marché de la livraison du dernier kilomètre en France et se développe rapidement auprès de sociétés du BTP et des services à l'habitat.

Le protocole d'accord signé entre les partenaires s'articule autour de deux axes :

-Le déploiement par Watèa by Michelin de solutions de mobilité sur mesure toujours plus performantes et adaptées aux besoins des entreprises.

-Une offre de financement par Crédit Agricole Leasing & Factoring aux TPE, PME et grands groupes pour les aider à mener à bien leurs projets de transition énergétique.

L'entrée au capital de Crédit Agricole, à travers sa filiale Crédit Agricole Leasing & Factoring, s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat initié dès la création de Watèa by Michelin pour financer des projets de transition énergétique. Il permettra aux deux Groupes de répondre aux besoins spécifiques d'un plus grand nombre de flottes clientes.

Deux représentants de Crédit Agricole Leasing & Factoring siègeront au Board de Watèa by Michelin. L'entreprise bénéficiera ainsi de leur expertise financière, et ils permettront également de faciliter la mise en oeuvre de synergies, notamment commerciales.

Watèa by Michelin, une offre innovante tout-en-un permettant de concilier transition énergétique, productivité et optimisation des coûts

Sur la base d'un simple abonnement mensuel, Watèa by Michelin propose un bouquet de services intégrés : la recommandation de véhicules électriques adaptés, l'analyse des déplacements, l'identification des meilleures solutions de financement, l'orchestration du déploiement des véhicules, la proposition de solutions de recharge et une plate-forme digitale pour aider les exploitants et chauffeurs à gérer facilement leur activité.

Michelin accélère le développement de services et de solutions de mobilité au-delà du pneumatique

En ligne avec sa stratégie "Michelin in Motion" présentée en avril 2021, Michelin entend développer une partie de ses activités au-delà du pneumatique.

L'ouverture du capital de Watèa, un peu plus d'un an après sa création, illustre cette volonté d'accélérer le développement des activités de Michelin dans le domaine des services et des solutions de mobilité.