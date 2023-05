Michelin : nomination

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de Michelin a renouvelé les mandats de Madame Barbara Dalibard et de Madame Aruna Jayanthi en qualité de membres du Conseil de Surveillance.

À l'issue de cette Assemblée générale, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis et ont désigné Madame Barbara Dalibard comme Présidente du Conseil.

Les membres du Conseil de Surveillance ont également renouvelé la participation de Madame Aruna Jayanthi en tant que membre du Comité d'Audit.

Durant la séance, les actionnaires ont pu assister à une présentation d'Yves Chapot, Gérant et Directeur financier, sur le modèle d'affaires de Michelin reposant plus que jamais sur un équilibre entre ses différentes parties prenantes. Le développement des Personnes, le respect de la Planète, sont indissociables de la performance économique du Groupe. Il a pu détailler les bons résultats du Groupe sur chacun de ces trois piliers au cours des deux dernières années, et cela dans un environnement marqué par une superposition de crises.

Yves Chapot a ensuite présenté la politique fiscale du Groupe, illustrant la volonté de Michelin de garantir une totale transparence en matière de fiscalité aux administrations des pays dans lesquels le Groupe opère. Enfin, Yves Chapot a expliqué le dispositif relatif à l'actionnariat salarié Michelin, et notamment les mécanismes mis en place visant à favoriser le partage de la valeur ajoutée.

Les actionnaires ont ensuite assisté à une présentation sur l'analyse du cycle de vie, méthode scientifique qui quantifie les impacts environnementaux d'un produit. Cette méthode, appliquée au pneumatique, permet à Michelin de progresser continuellement vers son objectif de 100 % de matériaux durables dans l'ensemble de ses produits à horizon 2050, en garantissant que l'atteinte de cet objectif n'engendre pas d'impacts environnementaux par ailleurs.

Afin d'illustrer le dynamisme des activités de Michelin "Autour du pneu", les actionnaires ont pu visionner un film présentant "Watèa by Michelin", entreprise innovante proposant des solutions connectées à destination des flottes, afin de les aider à mieux fonctionner et faciliter leur décarbonation.

Enfin, Florent Menegaux est revenu sur les performances du Groupe en 2022 ainsi que sur le déploiement de la stratégie "Michelin in Motion"?2030, en évoquant les avancées remarquables conduites l'année dernière. Florent Menegaux a ainsi déclaré : "à mesure que nous nous développons dans, autour et au-delà du pneu à travers notre stratégie "Michelin in Motion", Michelin devient plus robuste et moins dépendant du seul marché du pneumatique, consolidant ainsi les conditions d'une croissance durable. C'est essentiel dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, sociales et environnementales et face à un environnement toujours plus concurrentiel. J'ai pleinement confiance dans la capacité de notre Groupe à relever les défis nombreux qui se présenteront à lui, et ce pour le bénéfice de l'ensemble de ses parties prenantes".