Michelin : Négociation annuelle obligatoire signée chez en France

(Boursier.com) — Négociation Annuelle Obligatoire signée chez Michelin en France : 5% d'augmentation pour toutes les catégories.

-La CFDT, la CFE-CGC et SUD se sont déclarées signataires de l'accord NAO;

-Une politique salariale qui tient compte des difficultés et des incertitudes de l'année 2023;

-Des augmentations qui s'inscrivent dans la politique dynamique de rémunération de Michelin en France dans la durée;

La CFDT, la CFE-CGC et SUD se sont déclarées signataires le 31 janvier chez Michelin de l'accord NAO pour 2024 à l'issue de deux séances de négociation les 24 et 25 janvier.

L'ensemble des catégories de personnel, agents (opérateurs de production et employés, collaborateurs (techniciens et agents de maîtrise) et cadres bénéficieront de 5% de budget d'augmentation.

La politique salariale 2024 tient compte des difficultés et des incertitudes de l'année 2023, qui ont impacté les activités du Groupe, particulièrement en Europe et en France.

Dans ce contexte, la NAO 2024 vise un triple objectif :

-Renforcer la cohésion sociale, avec notamment le souci de garantir l'équité de rémunération, d'assurer à chacun un niveau de vie adéquat et de favoriser l'engagement des salariés à travers une reconnaissance juste de leurs efforts ;

- Soutenir l'attractivité du Groupe pour continuer à attirer les meilleurs talents et accompagner la politique de gestion et de développement des personnes ;

-Préserver la compétitivité et la performance durable de l'entreprise, ce qui nécessite de maîtriser l'évolution des coûts de production et les frais généraux.

La NAO 2024 s'inscrit dans la politique dynamique de rémunération de Michelin en France dans la durée, avec une attention particulière portée au pouvoir d'achat des salariés aux premiers niveaux de rémunération :

-En 2022 et 2023, les budgets d'augmentation ont permis de compenser sensiblement les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des salariés

-Sur deux ans, les agents (opérateurs de production et employés) ont bénéficié au total de +11% d'augmentation de salaire, incluant une part importante d'augmentation générale et de prime d'ancienneté.

-Deux primes de partage de la valeur (600 euros en 2022 pour toutes les catégories de salariés et 700 euros en 2023 pour les salariés dont le revenu brut soumis était inférieur à 50 000 euros), ainsi qu'une prime exceptionnelle de 850EUR en décembre 2023 pour les agents.

-Le nouvel accord d'intéressement signé en 2023 permet une rémunération plus égalitaire notamment en faveur des salariés des sites industriels.

-Le dispositif mis en oeuvre pour gérer au mieux les baisses de production de certains sites industriels a permis de réduire le recours à l'activité partielle et d'instituer des systèmes de compensation pour limiter l'impact des baisses d'activité sur les revenus.

"Nous sommes conscients de l'engagement constant de nos salariés dans cette période complexe. Nous avons essayé de trouver le meilleur équilibre possible pour concilier les contraintes de la compétitivité et la nécessité de reconnaître les efforts de tous, notamment de notre personnel de production" commente Pierre Février, Directeur des relations sociales Michelin France.