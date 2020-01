Michelin : mise en oeuvre d'une convention de gestion partielle de rachat d'actions

(Boursier.com) — La Compagnie Générale des Etablissements Michelin a sollicité l'assistance d'un prestataire de services d'investissements pour les besoins de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai 2019.

Selon les termes du contrat conclu en date du 7 janvier 2020, il est convenu entre les parties que le prestataire de services d'investissements vendra à la Compagnie Générale des Etablissements Michelin, qui s'oblige à les acquérir, entre le 8 janvier 2020 et le 19 novembre 2020, une certaine quantité d'actions Compagnie Générale des Etablissements Michelin, dans la limite d'un montant de 100.000.000 euros (100 millions d'euros), à un cours moyen déterminé de manière objective et indépendante par le marché pendant toute la durée du contrat, moins une décote garantie, et ne pouvant en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat fixé par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai 2019 ou par la nouvelle résolution correspondante à approuver par la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 15 mai 2020.