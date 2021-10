Michelin : mandats renouvelés

(Boursier.com) — La Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en sa qualité d'associé commandité non gérant de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM), présidée par Vincent Montagne, a renouvelé le mandat de Gérant associé commandité de Florent Menegaux et le mandat de Gérant non commandité d'Yves Chapot. Cette décision a été prise avec l'accord unanime du Conseil de Surveillance de Michelin réuni le 23 juillet 2021, présidé par Barbara Dalibard. Les mandats de Florent Menegaux et d'Yves Chapot seront ainsi renouvelés pour une durée de quatre ans à compter de leur échéance prévue à l'issue de la prochaine Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 13 mai 2022, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra au premier semestre 2026.

Avec cette décision, la SAGES et le Conseil de Surveillance de Michelin saluent la qualité du travail accompli par l'équipe dirigeante et témoignent de leur confiance en Florent Menegaux et Yves Chapot pour poursuivre avec succès la mise en oeuvre du plan stratégique 'Michelin in Motion' présenté à la communauté financière et à la presse en avril 2021.