Michelin maintient ses prévisions 2021

(Boursier.com) — Michelin maintient le cap. À fin septembre, malgré un environnement "de plus en plus perturbé", Michelin affiche des ventes de 17,2 milliards d'euros, en hausse de 15,6%. Le groupe confirme par ailleurs sa guidance 2021.

L'environnement se caractérise par la persistance de la crise sanitaire, les chaînes d'approvisionnement toutes fortement désorganisées, l'inflation des matières premières et des coûts logistiques qui s'étend aux coûts de l'énergie, ainsi que l'aggravation de la pénurie de main-d'oeuvre en Amérique du Nord et dans une moindre mesure en Europe.

Dans ce contexte et avec des bases de comparaison moins favorables qu'au premier semestre, la demande pneumatique a évolué au troisième trimestre comme suit :

- fort recul du marché Tourisme camionnette Première monte (-21%), notamment avec la poursuite de la pénurie de semi-conducteurs et stabilité du marché Tourisme camionnette Remplacement,

- marchés pneus Poids lourd hors Chine dynamiques (+7%) et fort recul de la demande en Chine (-30%),

- demande soutenue dans les Activités de spécialités avec un rebond particulièrement fort des activités Première monte Construction et Agricole.

Avec des ventes de 6 milliards d'euros au troisième trimestre, les ventes du groupe s'établissent à fin septembre à 17,2 milliards d'euros, en hausse de 15,6%. Les volumes pneumatiques sont en croissance de 14,8%, dont 1,3% sur le troisième trimestre. L'effet prix-mix pneus est de 4,1%, reflétant les hausses de prix mises en place pour compenser l'inflation, la poursuite de l'enrichissement du mix produit avec des gains de parts de marché en pneus 18 pouces et plus à la marque Michelin, un mix Première monte/Remplacement favorable pour les activités Tourisme camionnette. Les activités hors pneus sont en progrès de 5,8%. L'effet change reste toujours défavorable à -3,5%.

"Malgré la crise sanitaire qui persiste, le Groupe affiche des performances très solides. Dans ce contexte exceptionnel, encore marqué par de très fortes perturbations sur nos chaînes d'approvisionnement et par des hausses brutales des coûts comme ceux de l'énergie, je tiens à nouveau à remercier toutes les équipes de Michelin. Grâce à leur mobilisation, le Groupe démontre une nouvelle fois sa résilience et peut poursuivre sa stratégie de développement ambitieuse", a déclaré Florent Menegaux, Président de Michelin.

En 2021, dans un environnement encore très perturbé, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher une hausse comprise entre 6 et 8% sur l'année, impactés par la pénurie des semi-conducteurs, les marchés Poids lourd une reprise entre 6 et 8% et les marchés des Activités de spécialités une hausse comprise entre 9 et 11%. Hors nouvel effet systémique lié au Covid-19 et avec une croissance de ses ventes légèrement supérieure à celle des marchés, Michelin maintient ses objectifs : Résultat Opérationnel des Secteurs supérieur à 2,8 milliards d'euros à parité constante et un cash flow libre structurel supérieur à 1 milliard.