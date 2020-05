Michelin : les objectifs de réduction de CO2 validés par SBTi

Michelin : les objectifs de réduction de CO2 validés par SBTi









Crédit photo © Michelin

(Boursier.com) — Le consortium international Science Based Targets initiative (SBTi) a approuvé les objectifs de réduction des émissions de CO2 du groupe Michelin. Cette validation est une confirmation pour Michelin de la pertinence des choix environnementaux de Michelin et ouvre la voie vers un objectif de "Zéro émission nette" pour l'ensemble de ses sites (Scopes 1 et 2) en 2050.

Michelin voit ses objectifs de réduction d'émissions de CO2 validés par le consortium SBTi, organisme indépendant de référence. Le succès de l'Accord de Paris (COP21) dépend non seulement des engagements des Etats membres mais également de l'implication de la société civile et du secteur privé afin de réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le groupe Michelin a ainsi volontairement souhaité soumettre la pertinence des objectifs de réduction de ses émissions de CO2 au consortium SBTi.

Michelin s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scopes 1 et 2 de 38% en valeur absolue à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2010. Michelin s'engage à réduire ses émissions de GES de Scope 3 liées, d'une part, à la mise à disposition de combustibles et d'énergie, d'autre part, au transport et à la distribution amont et aval et, enfin, au traitement en fin de vie des produits vendus, de 15% en valeur absolue, à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2018. De plus, Michelin s'engage à ce que 70% de ses fournisseurs de matières premières (% en émissions de GES) aient fixé des cibles "science-based" d'ici 2024.

Les émissions de Scope 1 et 2 sont issues des sources sous la maîtrise opérationnelle de l'entreprise ou des émissions issues des installations générant l'énergie achetée et consommée par celle-ci. Le Scope 3 recense les émissions induites par des activités de l'entreprise mais issues de sources qui ne sont ni sa propriété, ni sous sa maîtrise opérationnelle.

Cette validation constitue un premier pas vers la neutralité carbone, en ouvrant la voie à l'objectif de "Zéro émission nette" pour l'ensemble des sites de Michelin (Scopes 1 et 2) en 2050. La démarche SBTi offre également à Michelin l'opportunité de renforcer son engagement auprès de ses fournisseurs afin de développer leur niveau de responsabilité sociétale en ayant une action ciblée sur la réduction des émissions de CO2 dans la production des matières premières.