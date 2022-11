Michelin : les analystes sont prudents

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Michelin reprend près de 1% à 26,20 euros ce vendredi. L'actualité autour du pneumaticien reste cependant marquée par des notes d'analystes prudentes : BNP Paribas a ainsi dégradé le pneumaticien à 'sous-performer' avec une cible ajustée de 26 à 25 euros, tandis que Stifel avait auparavant réduit son objectif de 28 à 26,5 euros, tout en restant à 'conserver'. L'histoire boursière de Michelin est actuellement assombrie par les incertitudes concernant l'allocation du capital, la montée des risques liés à une potentielle récession et, dans une certaine mesure, car le broker considère les attentes du marché comme "trop élevées" pour 2023... Le groupe a récemment revu en baisse sa prévision de cash-flow libre structurel en 2022 et a reporté sa journée investisseurs en raison des incertitudes dues à l'inflation qui l'empêchent de publier des prévisions pour 2023. L'événement, initialement programmé le 29 novembre, se tiendra en mars ou en avril 2023.

"L'hyperinflation" devrait faire grimper les dépenses cette année jusqu'à 2,6 milliards d'euros, a précisé le dirigeant, cité par 'Bloomberg'. L'augmentation des coûts de l'énergie en particulier a été "forte" depuis août. L'environnement reste difficile et il est trop tôt pour répondre aux questions sur 2023, a ajouté Y.Chapot. La société publiera ses prévisions pour 2023 à la mi-février lors de la publication des résultats annuels.

Ajustements en baisse

Michelin a réduit ses prévisions de cash-flow libre structurel pour 2022 à 700 millions d'euros, contre 1,2 MdE auparavant, principalement en raison de l'inflation. Le management a néanmoins confirmé sa guidance de résultat opérationnel des secteurs 2022 supérieur à 3,2 MdsE (à parités constantes).

La firme clermontoise a fait état de revenus en hausse de 20,5% à 20,7 milliards d'euros à la fin septembre, avec un effet changes favorable de 6,5%. Les volumes ont reculé de 2,4%, impactés par la sortie du marché russe et les restrictions sanitaires en Chine, dans un contexte de perturbations opérationnelles persistantes. "En dehors de ces facteurs exogènes, les volumes sont stables d'une année sur l'autre, traduisant la priorité donnée par le groupe à la défense de sa marge unitaire en valeur, dans un contexte de mix du marché 'sell-in' perturbé par des imports d'origine asiatique au troisième trimestre et des stocks élevés dans la distribution", avait souligné le groupe.