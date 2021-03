Michelin : Le site de La Roche-sur-Yon se transforme en Pôle d'innovation sur les énergies durables

Michelin : Le site de La Roche-sur-Yon se transforme en Pôle d'innovation sur les énergies durables









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lors de l'annonce de fermeture de son usine de La Roche-sur-Yon le 10 octobre 2019, le groupe Michelin s'était engagé à lancer un projet public-privé d'envergure pour développer sur le site de nouvelles activités durables au service du territoire. Après plusieurs mois d'échanges et de co-construction dans le cadre d'un comité des parties prenantes dédié, la première étape de la transformation de l'ancien site de production Michelin à La Roche-sur-Yon s'engage aujourd'hui à travers la signature d'une lettre d'intention sur l'avenir du site.

Signé par la Région des Pays de la Loire, le Département de la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomération, le SyDEV, Vendée Energie et le groupe Michelin, ce document précise la vision partagée et les axes fondateurs du futur "Pôle d'Innovation Energie". L'objectif est de mettre en oeuvre un écosystème permettant la création d'emplois et d'activités dans les énergies durables et l'industrie du futur, autour des cinq axes suivants :

- industrie-artisanat : développer des activités industrielles ou artisanales du futur ;

- recherche-développement/ démonstrateur : développer des applications valorisables ;

- formation-recherche : développer des compétences tournées vers l'énergie et l'industrie du futur ;

- start-up/incubateur : développer l'accompagnement de jeunes sociétés innovantes ;

- services-animation : développer des services répondant aux besoins du Pôle, des entreprises implantées et des acteurs du territoire.

Le Pôle a ainsi pour ambition d'insuffler une nouvelle dynamique économique soutenue par les forces vives du territoire, aussi bien publiques (Ville, Agglomération, Département, Région, Syndicat d'énergie de Vendée...) que privées (grands groupes, ETI, PME, start-ups).

Les premières implantations et activités du Pôle verront le jour dès 2021, notamment au travers de la concrétisation des projets déjà identifiés : distribution d'énergies nouvelles, pôle de recherche et formation sur les territoires durables et les flexibilités énergétiques.

A l'occasion de la signature officielle ce matin dans l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon, les parties prenantes ont salué l'avènement de ce projet, estimant notamment que "cette lettre d'intention constitue un engagement commun de la Région des Pays de la Loire, du Département de la Vendée, de La Roche-sur-Yon Agglomération et du groupe Michelin au service d'un projet ambitieux pour le développement économique et l'attractivité du territoire. Axé sur la transition énergétique et l'énergie du futur, il offre de solides perspectives de création d'activités nouvelles et d'emplois pérennes. L'installation de la station multi-énergies du SyDEV et de Vendée Energie, également signataires de la lettre, est une première étape. Nous continuerons à travailler en étroite coopération dans le cadre de ce partenariat public-privé pour faire émerger dès 2021 les premières réalisations concrètes du Pôle."