Michelin : le résultat opérationnel des secteurs dépasse nettement 3,2 milliards d'euros

(Boursier.com) — Les ventes de Michelin ont augmenté en 2022 de 20,2% à 28,6 milliards d'euros, le groupe soulignant sa politique de prix rigoureuse et la croissance rapide de ses activités Hors-Pneu.

Les marchés Pneu sont en effet en légère hausse, tirés par la Première monte (sur une base de comparaison faible) et la demande soutenue des segments Poids lourd et Mines. Le volume des ventes Pneu a reculé notamment en raison du conflit en Ukraine et de la crise sanitaire en Chine, reflétant également la priorité du Groupe donnée à la protection des marges.

L'effet Prix-mix est favorable de 13,7%, traduisant la volonté de compenser tous les facteurs d'inflation. Les ventes Hors-Pneu augmentent de 22% à taux de change constants, confirmant leur forte dynamique. L'effet de change positif de 6,2% est principalement lié au dollar américain.

Le résultat opérationnel des secteurs atteint 3,4 milliards d'euros (2,97 milliards d'euros en 2021) alors que Michelin avait guidé vers un montant supérieur à 3,2 milliards d'euros. La marge opérationnelle des secteurs se tasse à 11,9% après 12,5% en 2021.

Michelin précise que son pilotage des prix a permis de préserver la marge unitaire, compensant une hausse record des coûts de 2,7 milliards d'euros.

Le résultat net de l'exercice s'élève à 2 milliards d'euros, supérieur à son niveau de 2021 (1,85 milliard d'euros). Un dividende de 1,25 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale de mai 2023.

Sur la base d'un scénario de demande stable du marché, l'objectif de Michelin est à nouveau de dégager cette année un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant et un cash- flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 milliard d'euros.