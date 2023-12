Michelin, le CNRS et l'Université Clermont Auvergne ont inauguré "BioDLab"

(Boursier.com) — Michelin , le CNRS et l'Université Clermont Auvergne ont inauguré mercredi 6 décembre un laboratoire commun appelé "BioDLab" consacré à l'étude de la dégradation et biodégradation des gommes des pneumatiques. Objectifs : mieux comprendre le processus de dégradation des pneus liée à leur utilisation et développer des solutions techniques aux problématiques environnementales des particules d'usures issues du contact entre la route et le pneumatique...

D'une durée de 4 ans, ce laboratoire commun a pour mission de développer des outils qui permettront de trouver des solutions concrètes pour rendre les particules d'usure bio-assimilables par l'environnement.

En effet, pour garantir la sécurité à l'automobiliste, le pneu doit d'abord adhérer à la route avec pour conséquence, une érosion générant des particules d'usure. Elles forment un mélange complexe pour lequel de nombreux phénomènes chimiques restent à découvrir notamment sur leur évolution dans le temps lorsqu'elles se mélangent au sol et à l'eau.

À l'interface entre l'étude des matériaux, la chimie et la microbiologie, cette nouvelle collaboration entre le CNRS, Michelin et l'UCA vise à développer des méthodes d'évaluation de la dégradation de l'élastomère, composant essentiel des pneumatiques, et à produire une analyse fine qui permettra de comprendre les mécanismes en jeu.

Plus en détail, les recherches porteront en particulier sur le couplage entre la dégradation des gommes des pneumatiques aussi appelées élastomères diéniques via un procédé photo et thermochimique, et leur biodégradation via des microorganismes isolés ou en consortium, mais aussi grâce à des enzymes surexprimées1. Des méthodes d'évaluation des divers processus de dégradation seront développées et une analyse fine permettra de mieux comprendre les réactions physico-chimiques à l'oeuvre.

Cette collaboration mobilisera une vingtaine de membres de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand (Université Clermont Auvergne / CNRS), et une dizaine de salariés de la Direction Opérationnelle de Recherche et Développement de Michelin.

"Le CNRS est ravi de la création de ce nouveau laboratoire commun avec Michelin, qui offre un cadre structurant et pérenne permettant de réfléchir ensemble à l'impact environnemental du pneumatique, un défi commun. Michelin compte parmi les partenaires industriels principaux de notre organisme, avec désormais neuf structures de recherche communes en activité mais aussi de nombreuses collaborations de recherche autour d'enjeux scientifiques partagés" a déclaré Jean-Luc Moullet, Directeur général délégué à l'innovation du CNRS.

Le CNRS encourage la création des laboratoires communs avec des entreprises pour aller plus loin dans la recherche et faire face aux défis de notre société, à leurs côtés. L'organisme comptabilise plus de 260 laboratoires communs en activité.