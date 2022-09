Michelin lance son nouveau plan mondial d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Michelin annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié ouvert à 120 000 salariés dans 46 pays. Cette opération, tout comme celles menées depuis 2002 ainsi que l'annonce de l'annualisation de ces plans en février dernier, illustre la volonté de Michelin de faire de ses salariés l'un des principaux actionnaires du groupe. La période de souscription à l'offre aura lieu du 14 septembre 2022 (inclus) au 29 septembre 2022 (inclus). Le 12 septembre 2022, le Président de la Gérance a fixé le prix d'acquisition à 19,96 euros. Ce prix d'acquisition est égal à 80% du prix de référence (la moyenne des premiers cours côtés de l'action Michelin sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant ce jour), soit le prix de référence diminué d'une décote de 20%. Le règlement/livraison des actions est attendu le 16 novembre.

L'offre proposée est la suivante :

- De 1 à 15 actions souscrites : abondement de 1 action offerte pour chaque action souscrite.

- De 16 à 50 actions souscrites : abondement de 1 action offerte toutes les 5 actions souscrites. L'abondement maximum est de 22 actions offertes.

- Au-delà de 50 actions souscrites : pas d'abondement mais maintien de la décote de 20%.

Chaque salarié pourra souscrire jusqu'à 2 000 actions Michelin dans la limite légale d'un montant maximum de souscription conformément à la réglementation de chaque pays. Les salariés ayant souscrit des actions exerceront leurs droits de vote aux assemblées générales Michelin.

Ainsi, le Président de la Gérance a décidé de mettre en oeuvre une augmentation de capital en faveur des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.3344-1 du Code du travail et de l'article L.225-180 du Code de commerce et qui adhèrent à l'un des Plans d'Epargne Groupes Michelin. Cette augmentation de capital a été autorisée par la 26ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2022. Les bénéficiaires sont les salariés des sociétés du groupe qui auront adhéré au Plan d'Épargne Groupe Michelin, quel que soit leur contrat de travail, sous réserve d'avoir une ancienneté d'au moins 3 mois à la date d'ouverture de la période de souscription.

Le Président de la Gérance a décidé d'augmenter le capital de la Société dans la limite d'un plafond maximum de 1 750 000 actions soit 7 000 000 actions post division du nominal de l'action Michelin.

Les actions nouvelles, y compris les actions abondées, seront souscrites (ou livrées) directement selon la réglementation et/ou la fiscalité applicable dans les différents pays de résidence des bénéficiaires de l'augmentation de capital. Les salariés ayant souscrit des actions en direct exerceront leurs droits de vote aux assemblées générales Michelin individuellement.

Les souscripteurs à l'offre devront conserver leurs actions pendant une durée d'indisponibilité de cinq ans de date à date à compter de la réalisation de l'augmentation de capital prévue le 16 novembre 2022 (soit jusqu'au 16 novembre 2027), sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé prévu par l'article R.3324-22 du Code du travail et admis dans le pays du souscripteur. L'admission des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris devrait être réalisée le 16 novembre. Ces nouvelles actions seront assimilées aux actions existantes.