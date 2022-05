Michelin : la roue tourne...

(Boursier.com) — Michelin reperd 0,8% à 119,35 euros ce lundi, alors que JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le pneumaticien à 'neutre' et a réduit son objectif de cours de 150 à 140 euros. Le groupe a pourtant dernièrement publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre, à 6,5 milliards d'euros, contre 6,31 MdsE de consensus... Les ventes affichent ainsi une croissance de 19%, avec un impact parités favorable de 3,4%. En 2022, dans un contexte très incertain, les marchés devraient afficher une légère croissance, dans la partie basse des fourchettes initialement prévues : entre 0% et + 4% en Tourisme camionnette, de +3% à +7% en Poids lourd (hors Chine), entre +6% et +10% pour les Activités de spécialités.

Dans ce scénario, hors intensification des effets systémiques, Michelin a maintenu sa guidance avec un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 MdE.

Parmi les autres avis d'analystes, Invest Securities a coupé son objectif à 131 euros en étant 'neutre'. De son côté, HSBC ne vise plus que 165 euros sur Michelin, tout en restant à l'achat.