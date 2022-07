Michelin : la marge opérationnelle se tasse à 11,5%

(Boursier.com) — Le groupe Michelin affiche au premier semestre 2022 des ventes de 13,29 milliards d'euros, en hausse de 18,7%, pour un résultat opérationnel des secteurs en hausse de 7,7% à 1,5 milliard d'euros, soit une marge de 11,5% contre 12,7% un an plus tôt. Le résultat net consolidé de 843 millions d'euros intègre une perte de valeur de 202 ME liée à la suspension des activités en Russie.

Michelin annonce que les perturbations des chaines d'approvisionnement et l'inflation se sont intensifiées, entraînant les marchés Pneu vers le bas des attentes. Les volumes Pneu baissent ainsi de 2,2 % mais sont stables sur un périmètre excluant les ventes en Europe orientale et en Chine. L'effet Prix-mix Pneu s'élève à 13,9% traduisant la détermination du groupe à compenser l'inflation des coûts. Les ventes Hors Pneu renforcent leur dynamique en progressant de 18% à parités constantes.

Le cash flow libre avant acquisitions est de -1,01 milliard d'euros, soutenu par un EBITDA en hausse à 2,439 milliards d'euros mais pénalisé par l'impact de l'inflation sur le besoin en fonds de roulement. Retrouvant une saisonnalité habituelle, Michelin précise qu'il générera son excédent de trésorerie annuelle au second semestre.

Michelin constate que la dynamique des marchés est ajustée à la baisse compte tenu des incertitudes de croissance mondiale, avec une évolution des marchés Tourisme camionnette comprise entre -2% et +2%, une croissance des marchés Poids lourd entre 2% et 6%, et des marchés d'Activités de spécialités en hausse comprise entre 4% et 8%.

Dans ce scénario et hors développement de nouveaux effets systémiques, Michelin maintient sa guidance 2022, avec un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash flow libre structurel2 supérieur à 1,2 milliard.