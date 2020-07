Michelin : la CDC précise ses positions

Crédit photo © Michelin

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 juillet à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 17 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Compagnie Générale des Etablissements Michelin. Elle détient, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés CNP Assurances et LBP Prévoyance qu'elle contrôle, 7.695.705 actions Michelin représentant 10 934 635 droits de vote, soit 4,31% du capital et 4,46% des droits de vote de la société. Les participations sont les suivantes...

- CDC (en direct) : 2.693.493 actions et 1,51% du capital

- CNP Assurances : 4.994.912 actions et 2,81% du capital

- LBP Prévoyance : 7.300 actions pour une part non significative du capital.