Michelin : l'Autorité de la concurrence autorise le rachat d'Allopneus

(Boursier.com) — Suite à la décision de renvoi de la Commission européenne du 21 octobre, Michelin a notifié à l'Autorité son projet de prise de contrôle exclusif d'Allopneus et de ses filiales, dont il avait jusque-là le contrôle conjoint aux côtés de la société Hevea. Considérant que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l'Autorité l'a donc autorisée sans condition. Allopneus est principalement actif dans le secteur de la vente au détail de pneumatiques de remplacement sur internet, au moyen de son site internet Allopneus.com.

Même si le groupe Michelin détient déjà le contrôle conjoint d'Allopneus, l'Autorité a procédé à analyse détaillée des effets concurrentiels de l'acquisition par Michelin du capital restant, initialement détenu par Hevea, dans la mesure où Michelin pourra, une fois l'opération réalisée, définir et bénéficier entièrement de la politique opérationnelle courante d'Allopneus. L'analyse de l'Autorité s'est concentrée sur les effets sur la concurrence causés par ce changement : la politique commerciale d'Allopneus ne prendra plus en compte les intérêts combinés de ses deux actionnaires mais l'intérêt unique de Michelin. "L'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence", conclut l'Autorité, qui a pu écarter tout risque concurrentiel lié au chevauchement horizontal des activités des parties sur les marchés de la distribution en gros et au détail de pneumatiques de remplacement et de la distribution au détail de pièces de rechange et d'accessoires automobiles.

Elle s'est notamment appuyée sur les parts de marchés combinées limitées, leur faible superposition et la présence d'une pression concurrentielle significative notamment de la part d'opérateurs concurrents tels que Bridgestone et Goodyear en amont ou 1001pneus, 123pneus, Norauto ou Pneus Online en aval. Par ailleurs, l'Autorité a considéré qu'Allopneus ne possédait pas de rôle singulier dans l'animation de la concurrence sur les marchés. Si après son acquisition elle venait à changer son positionnement cela ne nuirait pas au niveau de concurrence.

Pour ce qui est de la combinaison d'activités amont et aval des parties, l'Autorité a également pu écarter tout risque concurrentiel par le biais d'effets verticaux. Seul Michelin est présent sur le marché de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques neufs de remplacement, alors que les deux entreprises sont présentes sur les marchés de la distribution au détail de pneumatiques neufs de remplacement. Elle a notamment considéré qu'il subsisterait, à l'issue de l'opération, des débouchés alternatifs à Allopneus pour les constructeurs concurrents de Michelin. L'Autorité a considéré qu'une tentative de Michelin de mettre en avant de manière préférentielle ses produits sur le site d'Allopneus n'aurait pas d'effet anticoncurrentiel.