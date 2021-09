Michelin : inauguration de la nouvelle place des Carmes et du bâtiment d'accueil du siège social à Clermont-Ferrand

(Boursier.com) — Florent Menegaux, président du groupe Michelin et Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Auvergne Métropole, accompagnés d'élus et d'acteurs du projet, inaugurent aujourd'hui à Clermont-Ferrand le nouveau bâtiment d'accueil du siège social de Michelin et une place des Carmes totalement repensée.

Le nouveau bâtiment d'accueil de Michelin se veut respectueux de l'environnement et innovant dans sa conception comme dans son fonctionnement. Tout en restant fidèle à son histoire, il illustre le volontarisme du Groupe pour relever les défis du XXIème siècle.

Imaginé par un groupement réunissant les équipes d'architectes et paysagistes Construire, Encore Heureux et Base, sa maîtrise d'oeuvre a été confiée à Léon Grosse. 85% des entreprises qui ont travaillé sur le chantier sont locales. La priorité a également été donnée à l'utilisation de matériaux régionaux, biosourcés ou réemployés. D'un budget de 20 millions d'euros, le nouveau bâtiment d'accueil est bien plus qu'une simple entrée.

Sa nouvelle façade de 160 m de long crée de l'unité et se veut d'une grande sobriété tout en assumant un langage propre et une identité singulière. Largement vitrée et protégée par des auvents de bois, elle donne une image nouvelle du siège social.

Le bâtiment, dorénavant ouvert au public, offre de la transparence et crée de la proximité. Il opère comme un passage entre la ville et le coeur de l'entreprise. Il propose notamment un environnement adapté aux nouveaux métiers et à des modes de travail plus collaboratifs. Il compte par exemple des salles de réunions, des espaces modulables et destinés à des expositions temporaires ou aux enfants du personnel. Le café "Equateur", lieu de convivialité et de partage est ouvert au public et aux collaborateurs Michelin, tout comme la boutique et la serre tropicale.