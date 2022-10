Michelin : gonflé à bloc avant le point trimestriel

(Boursier.com) — En hausse de 4,3% à 24,7 euros, Michelin pointe en tête du CAC40 à la veille de la publication de ses revenus trimestriels. Selon le consensus fourni par la société clermontoise, le marché table sur des revenus de 7,16 milliards d'euros, contre 6 MdsE un an plus tôt, avec un effet devises estimé à 7%. Michelin devrait profiter de l'occasion pour confirmer sa guidance 2022, soit un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros (à parités constantes) et un cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 MdE.