Michelin : Florent Menegaux élu à la tête du Pacte mondial Réseau France

(Boursier.com) — Florent Menegaux, a été élu Président du Pacte mondial Réseau France par le Conseil d'administration du Pacte mondial des Nations Unies Réseau France, pour une durée de trois ans. Ce mandat prend effet à compter de ce jour et débutera par une participation à une table ronde sur le thème : "Croissance ou décroissance : quelle voie pour ne laisser personne de côté".

Le Pacte mondial Réseau France est la branche nationale du Pacte mondial des Nations Unies. Sa vocation est de structurer des actions concrètes autour de dix principes universels relatifs aux Droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Autant d'enjeux qui ont toujours été en cohérence avec les engagements de Michelin.

Dès son adhésion en 2010, Michelin a réaffirmé ses ambitions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Conscient des défis à relever, le Groupe a par ailleurs bâti une vision stratégique "tout durable", fondé sur la recherche du meilleur équilibre possible entre le respect des personnes, les performances économiques et la protection de la planète. Elle vise à garantir la pérennité des activités, l'Entreprise ainsi que des communautés et de l'environnement dans lesquels elle opère.

"Le Pacte mondial Réseau France porte une dynamique capitale pour aider les entreprises à répondre aux grands défis d'aujourd'hui. La clé se trouve dans le collectif et la solidarité. Je poursuivrai les efforts engagés par mes prédécesseurs et je veillerai pendant mon mandat, à apporter une contribution significative aux actions du réseau et à l'accélération de sa croissance dans les territoires. Comme je le fais chaque jour à la tête de Michelin, je continuerai de porter une vision durable et responsable, pour fédérer les entreprises et appuyer les orientations qui participent à une vision du monde mêlant croissance équilibrée, création de valeur, développement des personnes et respect de l'environnement" a réagi Florent Menegaux à l'issue de son élection.

Le Pacte mondial Réseau France célèbre son vingtième anniversaire cette année et accompagne aujourd'hui 1900 membres, dont 60% de PME dans leur démarche RSE.