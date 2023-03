Michelin fait le point sur le déploiement de sa feuille de route stratégique 'Michelin in Motion'

(Boursier.com) — Ce lundi 13 mars 2023, Michelin a tenu son Capital 'Markets Day' pour faire le point sur le déploiement de sa feuille de route stratégique 'Michelin in Motion', avec les principales conclusions suivantes.

Mise à jour stratégique 2030

- Lors de son 'Capital Markets Day 2021', Michelin avait dévoilé sa stratégie de croissance à l'horizon 2030 nommée "Michelin in Motion", avec l'ambition de faire croître son chiffre d'affaires de 5% par an de 2023 à 2030 et d'atteindre 20 à 30% du chiffre d'affaires du Groupe 'Around & Beyond pneu'.

- Au cours des deux dernières années, le groupe a réalisé une performance élevée sur la partie 'People, Profit et Planet', naviguant dans un environnement très perturbé. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2023" estime la direction.

- "Les mégatendances en cours - fragmentation du monde, changement profond par rapport au travail, environnement sensibilisation, électrification de la mobilité - confirment pleinement la pertinence de notre stratégie qui est de croître pour aller plus loin" poursuit le groupe...

Accroître la création de valeur et la résilience du Groupe

- Ces transformations sont perçues comme des opportunités car elles accentuent la différenciation de Michelin et cela devrait s'amplifier dans les années à venir au fur et à mesure que le Groupe renforce ses capacités distinctives.

- En tant qu'entreprise de haute technologie capable d'adresser de nombreux marchés verticaux à forte valeur ajoutée, Michelin s'appuie sur la technologie et la science pour accroître son leadership et se différencier de la concurrence, tant en termes de performances que durabilité.

- Le succès futur viendra de la capacité du groupe à améliorer encore les performances structurelles dans le secteur des pneumatiques d'une part, et catalyser la croissance 'Around and Beyond' pneu d'autre part ; cette croissance sera à la fois organique et alimentée par les fusions et acquisitions.

- Le 'track record' de Michelin en matière de fusions acquisitions au cours des 5 dernières années est très encourageant : "nous avons conçu nos schémas de fusions acquisitions conformément à notre stratégie, nous avons intégré avec succès nos entreprises acquises et nous voyons de nouveaux produits".

Le Groupe gère activement son portefeuille d'activités pour aller plus vite vers des moteurs de forte croissance et cristalliser la valeur de ses entreprises.

- L'objectif de ROCE du Groupe de 10,5% dans le temps inclut l'impact des fusions et acquisitions.