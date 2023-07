Michelin fait le job !

(Boursier.com) — Michelin grimpe de plus de 3% ce jeudi à 29,70 euros en bourse de Paris, alors que le pneumaticien a réalisé un chiffre d'affaires semestriel légèrement supérieur à 14 milliards d'euros, en croissance de 5,9% malgré des marchés Pneu stables pour le Tourisme et en baisse pour le Poids lourd, tirés par les ventes Première monte mais freinés par le déstockage important de la Distribution et des flottes B2B.

Les volumes de ventes de pneus baissent ainsi de 3,7% sur la période, reflétant les évolutions des marchés et la priorité donnée par le groupe aux segments créateurs de valeur. L'effet Prix-mix ressort à 9,4%, témoignant une nouvelle fois de la valeur de l'offre de Michelin. Les ventes Hors-Pneu ont augmenté de 17% à taux de change constants, contribuant durablement à la croissance du groupe.

"Effet prix-mix important"

Le résultat opérationnel des secteurs a augmenté de 11,4% par rapport au premier semestre 2022 pour atteindre 1,7 milliard d'euros, la croissance dans les segments à forte valeur ajoutée ayant permis de compenser l'inflation des coûts et la baisse des volumes de ventes. Michelin parle d'un "effet prix-mix important", dû à l'enrichissement continu du mix produit, à la politique de prix et à l'impact différé des clauses d'indexation...

La marge opérationnelle des Spécialités a augmenté pour s'établir à 18,3%, grâce au dynamisme des segments Mines, Avion et Matériaux de Haute Technologie. Le résultat net s'établit à 1,22 milliard d'euros, contre 843 ME à fin juin 2022.

Malgré un scénario de marchés moins favorable, la guidance 2023 du groupe est revue à la hausse avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants désormais attendu supérieur à 3,4 milliards d'euros (3,2 milliards précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions de plus de 2 milliards (1,6 milliard précédemment). Parmi les derniers avis de brokers, à "conserver", HSBC avait relevé son objectif de cours de 28,5 à 29 euros, tandis qu'à "sous-pondérer", JPMorgan a remonté sa cible de 22 à 24 euros.