Michelin fait appel à NEC Initiative au service de ses objectifs en matière environnementale

(Boursier.com) — "Parce que Michelin a conscience de la nécessité de réduire son impact environnemental pour exercer durablement son activité, il a défini une approche holistique autour de trois axes : un diagnostic d'empreinte environnementale à partir de l'analyse de cycle de vie, une démarche d'éco-conception et des actions concrètes ainsi que des engagements à 2030, voire à 2050". Dans cette perspective, soucieux de tester de nouvelles approches et outils dans une logique d'innovation, et sensible à la démarche méthodologique de la Net Environmental Contribution (NEC) Initiative intégrant les usages des produits dans l'analyse de leur impact environnemental, le groupe Michelin a décidé de faire appel aux services de la NEC Initiative, entreprise à mission créée en 2022 qui porte le développement de l'indicateur NEC.

La NEC, un indicateur environnemental robuste et scientifique

La NEC - Net Environmental Contribution - est une boussole qui guide les acteurs économiques (acteurs financiers et entreprises) dans leur stratégie environnementale.

Indicateur holistique, elle considère les impacts sur le triptyque : Climat, Biodiversité, Ressources.

Elle évalue et compare les produits, services, activités économiques et entreprises au regard de leurs impacts sur l'environnement sur tout leur cycle de vie. Elle est scientifique, transparente, opposable aux tiers, et s'appuie sur une approche basée notamment sur l'usage final des produits et services analysés. En effet, pour chaque ligne d'activité étudiée, elle regarde non seulement la façon dont le produit ou le service est fabriqué et distribué, mais aussi à qui il est vendu et l'usage qui en est fait, ce qui la différencie des autres indicateurs environnementaux.

Elle répond à la question : "Dans quelle mesure l'activité d'une entreprise contribue-t-elle à la transition écologique ?", en fournissant un score sur une échelle de 200 points, de -100% à +100%.

La mise à disposition de la NEC auprès des équipes du groupe doit ainsi permettre à Michelin d'évaluer son usage sur le long terme comme indicateur au service de ses objectifs environnementaux.

"L'approche scientifique de la NEC en " analyse du cycle de vie" basée sur les usages finaux des produits nous a convaincus. Notre objectif est d'expérimenter la NEC comme outil interne contribuant à notre démarche de réduction de notre empreinte environnementale" a commenté Nicolas Beaumont, Senior VP Sustainable Development and Mobility au sein du Groupe Michelin