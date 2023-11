Michelin et Lilium annoncent le développement et la production en série de pneus pour Lilium Jet

(Boursier.com) — Lilium N.V. (NASDAQ : LILM), créateur du premier avion entièrement électrique capable de décoller et atterrir à la verticale (eVTOL), et Michelin, annoncent aujourd'hui une collaboration visant à développer et à produire des pneumatiques qui équiperont le Lilium Jet. Depuis plus d'un an, les deux entreprises travaillent ensemble pour mettre au point ces pneus sur mesure. Elles ont désormais conclu un accord portant sur la conception, la fabrication en grande série et le support technique de ces produits innovants. Cette alliance, qui s'appuie sur l'expérience centenaire de Michelin dans le secteur aéronautique, a permis la mise au point d'une solution innovante, adaptée aux contraintes de sécurité, de poids et de fiabilité imposées par le tout nouveau Lilium Jet. Les premiers pneus doivent être livrés dans les ateliers de Lilium ce mois-ci...

Cette annonce illustre la stratégie de Lilium, qui privilégie les partenariats avec les meilleurs fournisseurs dans le secteur aéronautique, afin d'accélérer son processus de certification. Elle fait écho aux récentes annonces concernant les avancées liées à l'assemblage du Lilium Jet dans les mois à venir.

Facteurs clés

Le poids et les performances étant des facteurs clés pour les eVTOL, Lilium doit optimiser au maximum le rendement de chaque gramme embarqué dans son aéronef. Les pneus conçus par Michelin offrent la meilleure efficacité de leur catégorie en ce qui concerne le compromis poids rendement, en ligne avec les objectifs de charge embarquée que s'est fixé Lilium. Ces pneus ont été spécialement conçus pour assurer des décollages et atterrissages verticaux en douceur et en sécurité, tout en garantissant de hautes performances avec des contraintes de poids très strictes.

Michelin continue de privilégier l'innovation et le développement durable, y compris dans le secteur émergent des eVTOL. Le savoir-faire développé dans le cadre de la collaboration entre Michelin et Lilium permettra de définir de nouvelles normes en matière de conception et d'intégration de pneus destinés à l'aéronautique.

Sophie Bréchoire, présidente des activités aéronautiques du groupe Michelin, a déclaré : "Les pneus Michelin conçus pour le Lilium Jet sont totalement inédits et constituent une avancée majeure pour cet élément essentiel à l'aviation. Cette innovation, pilotée par Michelin, repousse les limites de la légèreté pour les eVTOL, tout en conservant la qualité et la fiabilité qui font la renommée de Michelin en matière de produits aéronautiques. En posant les jalons d'une durabilité accrue pour les pneus avion, cette alliance est la parfaite illustration de la vision et des engagements de Michelin : impulser la mutation de l'aviation vers des horizons plus respectueux de l'environnement."

Klaus Roewe, PDG de Lilium, conclut : "Nous sommes fiers des projets d'innovation et de développement que nous avons menés aux côtés de Michelin pour aboutir à cet accord. Ce nouvel élément essentiel viendra stimuler l'utilisation de nos aéronefs, tout en respectant les exigences strictes de performance que nous nous sommes fixées. Ce partenariat est une nouvelle preuve de notre détermination à insuffler une innovation durable en matière de mobilité aérienne régionale."