Michelin et KRISTAL.aero lancent KRISTAL.air

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion du salon France AIR EXPO de Lyon, KRISTAL.aero et Michelin lancent l'application mobile innovante KRISTAL.air, dédiée à la pratique de l'aviation légère de loisir, de sport et de tourisme. Destinée à la grande communauté des passionnés du pilotage, elle s'adresse aussi bien aux pilotes, instructeurs, aéroclubs, organisateurs d'évènements aériens et sites touristiques.

En proposant KRISTAL.air, KRISTAL.aero et Michelin ont pour ambition de rassembler la plus grande communauté de pilotes privés autour d'une application mobile aux fonctionnalités utiles et innovantes. Le développement technologique des smartphones, véritables centrales de mesures et de calculs, connectées au monde, disponibles dans la poche de tous les pilotes, dans tous les avions, pour tous les vols permet l'accès aux fonctionnalités de l'application KRISTAL.air.