Michelin et Essilor vont lancer conjointement une campagne mondiale

Michelin et Essilor vont lancer conjointement une campagne mondiale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion de Movin'On, sommet international pour une mobilité sûre et durable inspiré par Michelin, Essilor et Michelin vont lancer conjointement une campagne mondiale, "Ensemble pour une mobilité sûre : Vérifiez votre vue, vérifiez vos pneus".

Cette campagne de sensibilisation réunira pour la première fois les deux ambassadeurs de marque, Bibendum et Max, qui inviteront les automobilistes à contrôler leur vision et leurs pneus avant de reprendre la route. Les deux groupes misent sur la puissance d'initiatives conjointes afin de promouvoir une mobilité sûre, dans un contexte de crise Covid19 et de reprise progressive de la mobilité...