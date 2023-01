Michelin : encore dans le rouge

(Boursier.com) — A contre-courant, Michelin cède 1,9% à 28,3 euros dans les premiers échanges à Paris, dans le rouge pour la quatrième séance consécutive. Le pneumaticien fait les frais d'une note de RBC qui a abaissé sa recommandation à 'performance sectorielle' avec 28 euros dans le viseur. "Les vents contraires à court terme signifient qu'un re-rating risque de s'avérer insaisissable, bien que l'histoire à long terme reste intacte". Plus globalement, le broker se montre prudent sur les constructeurs automobiles et les fabricants de pneus en 2023, favorisant Ferrari et les camions au sein du secteur automobile européen. Il voit la normalisation des prix pour les constructeurs automobiles se produire au second semestre et se dit de plus en plus prudent sur un marché de remplacement du pneu en ralentissement.