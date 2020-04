Michelin discute d'un partenariat avec Enviro

Michelin discute d'un partenariat avec Enviro









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Michelin et Enviro négocient un partenariat en vue du développement d'une nouvelle technologie de transformation des pneus usagés en matières premières. Michelin s'associe ainsi à Enviro pour développer et industrialiser à grande échelle une technologie de pyrolyse innovante permettant de recycler les pneumatiques en fin de vie. Pour l'industrie du pneumatique et ses clients, le recyclage est un enjeu de taille. Chaque année, environ 1 milliard de pneumatiques arrivent en fin de vie. Grâce à cette technologie de recyclage, les pneumatiques considérés comme usagés donnent naissance à de nouvelles matières premières de qualité.

Start-up suédoise de vingt personnes, créée en 2001, Enviro a développé une technologie permettant de modifier la composition chimique et la phase physique du matériau pneumatique au cours du processus de pyrolyse, tout en assurant une consommation d'énergie minimale. Cette technologie résolument innovante permet d'obtenir des produits de haute qualité tels que du noir de carbone régénéré, de l'huile de pyrolyse, de l'acier ou encore du gaz, produits qui peuvent ensuite être réincorporés dans le circuit de production de différents secteurs industriels.

Le partenariat potentiel comprendrait un accord de développement afin de déployer la technologie de pyrolyse d'Enviro à plus grande échelle, une prise de participation de Michelin à hauteur de 20% du capital d'Enviro pour 32,526,262 SEK (environ 3 ME) soit l'équivalent de 116.165.223 actions - Michelin deviendrait ainsi le premier actionnaire et contribuerait au développement d'Enviro en siégeant au board, et l'intention commune de construire une usine permettant d'industrialiser la technologie. Le lieu d'implantation de l'usine sera confirmé ultérieurement. Les actions ont été souscrites le 15 avril. Un accord de fournitures entre Michelin et Enviro est aussi prévu.