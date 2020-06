Michelin devient un partenaire de référence de MissionH24

Michelin devient un partenaire de référence de MissionH24









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À travers Symbio, co-entreprise créée avec l'équipementier automobile Faurecia, le groupe Michelin devient un partenaire de référence de MissionH24, projet visant à accélérer la mobilité "zéro-émission" via la compétition automobile, grâce au développement de l'hydrogène dans les courses d'Endurance. En renforçant son implication, le manufacturier français rejoint Total, partenaire de lancement et déjà engagé pour cinq saisons.

MissionH24 va bénéficier cette année d'un nouveau soutien de poids avec Michelin et Symbio. En rejoignant Total, partenaire de lancement en 2019, Michelin et Symbio vont contribuer à accélérer le développement de l'hydrogène en compétition automobile.

A l'occasion de l'arrivée des nouveaux partenaires, la voiture de course LMP H2G de l'écurie H24Racing change de couleurs en arborant désormais une nouvelle livrée signée Michelin, Symbio et Total. Les fans d'Endurance et d'eRacing pourront d'ailleurs la découvrir cette semaine, à l'occasion des 24 Heures du Mans virtuelles.

Le développement de ce programme ambitieux prépare l'arrivée de prototypes électriqueshydrogène dans le "double tour d'horloge sarthois" dès 2024, au sein d'une catégorie qui leur sera réservée.