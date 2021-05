Michelin décerne son Prix International de la Mobilité aux "Blue Ocean Awards"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 11 mai, le groupe Michelin a décerné son Prix International de la Mobilité à Tarmac Technologies et SUN Mobility, deux start-ups qui contribuent à développer la mobilité. Le Prix International de la Mobilité Michelin est remis dans le cadre des Blue Ocean Awards dont Michelin est un partenaire privilégié. Inspirés de la stratégie "Océan Bleu", ils récompensent les entreprises qui ont créé des offres innovantes dans un espace de marché inexploré, sans concurrence directe.

En remettant ce prix à Tarmac Technologies et à SUN Mobility, Michelin met à l'honneur deux entreprises à fort potentiel de développement de services innovants pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficiente, plus responsable et plus accessible :

- présente en Europe et aux Etats-Unis, Tarmac Technologies connecte les acteurs du secteur aéroportuaire (compagnies aériennes, aéroports, sous-traitants, entreprises de manutention) à travers une solution 100 % digitale simple et unique pour tracer et optimiser les opérations d'intervention au sol des avions lors des escales afin de réduire les retards aériens.

- SUN Mobility, implantée dans une dizaine de grandes villes indiennes, met à disposition des flottes électriques une solution d'infrastructure d'accès à l'énergie électrique composée de batteries intelligentes et de stations d'échange rapide interconnectées. Une offre qui s'appuie sur une technologie d'échange de batteries qui adresse les enjeux clés de la mobilité électrique, tels que les coûts, l'autonomie et le temps de chargement, permettant ainsi d'accélérer l'accès à la mobilité électrique, en particulier, dans les pays émergents.

"C'est un honneur d'obtenir le Prix International de la Mobilité Michelin dans le cadre des Blue Ocean Awards ! SUN Mobility est animé par la passion de l'innovation au service de solutions sûres et abordables pour tendre vers une mobilité électrique. Nous sommes ravis de pouvoir saisir les opportunités de collaborer avec Michelin pour accélérer l'offre de services de mobilité durable à grande échelle", souligne Chetan Maini CEO de SUN Mobility.

"Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux, qui récompense nos efforts dans l'optimisation et la réorganisation des opérations aériennes. Nous avons hâte de pouvoir travailler avec Michelin, leader mondial de la mobilité, afin de continuer à transformer et à réinventer le transport aérien. Enfin, nous tenons à remercier les organisateurs et jury de ce concours international qui ont su en faire une expérience enrichissante et nous ont permis d'affiner notre démarche stratégique", indique Anthoine Dusselier, Co-fondateur de Tarmac Technologies.

Grâce à ce prix, les deux start-ups bénéficieront d'un accès à des programmes de développement et d'accompagnement par des experts de Michelin en matière de mobilité.

"En tant que leader dans le secteur de la mobilité, Michelin a pour ambition d'améliorer sans cesse l'expérience de mobilité de ses clients, durablement et de façon innovante. L'attribution du prix mobilité Michelin dans le cadre des Blue Ocean Awards est une formidable opportunité pour le groupe d'être au plus près des entreprises françaises et internationales qui innovent dans les services de mobilité connectée et de les récompenser. Cela s'inscrit dans la démarche d'open innovation du groupe en lien avec sa volonté d'être une data-driven company et un acteur majeur de la mobilité connectée" indique Lorraine Frega, Directrice Business Distribution, Services et Solutions, Stratégie, Innovation et Partenariats - Membre du Comité Exécutif du Groupe Michelin.