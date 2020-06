Michelin : création du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE)

Michelin : création du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE)









(Boursier.com) — À l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires de Michelin qui s'est tenue le 23 juin, les membres du Conseil de Surveillance de la Compagnie Générale des Établissements Michelin se sont réunis et ont décidé des évolutions suivantes concernant sa gouvernance et la composition de ses Comités à compter de ce jour :

La fonction de membre Référent sera assurée par Monsieur Thierry LE HÉNAFF, membre indépendant ;

Le Comité des Rémunérations et des Nominations (CRN) :

sera présidé par Monsieur Jean-Pierre DUPRIEU, membre indépendant ;

comprendra en outre Madame Aruna JAYANTHI et Madame Anne-Sophie de LA BIGNE, toutes deux membres indépendants.

Le Comité d'Audit (CA) sera présidé par Monsieur Patrick de LA CHEVARDIERE, membre indépendant, élu par l'Assemblée générale du 23 juin et qui était jusqu'en juillet 2019 Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du groupe Total ;

comprendra en outre Madame Monique LEROUX, membre indépendant, Monsieur Thierry LE HÉNAFF, membre indépendant, Madame Barbara DALIBARD, membre non indépendant, et Monsieur Cyrille POUGHON, membre non indépendant.

La création d'un nouveau Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale du Conseil de Surveillance (CRSE), qui :

sera présidé par Madame Monique LEROUX, membre indépendant ;

comprendra en outre Madame Anne-Sophie de LA BIGNE, membre indépendant.

La composition de ces comités pourra être complétée pour y incorporer les futurs membres du Conseil de Surveillance représentant les salariés, une fois désignés en application des modifications des statuts de la Société décidées par l'Assemblée générale du 23 juin 2020.