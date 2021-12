Michelin : coup de pression

(Boursier.com) — Michelin retombe de 2,5% à 132 euros ce jeudi, alors que le groupe prévoit de supprimer 614 postes en France en 2022, qui concerneront principalement le siège social à Clermont-Ferrand, dans le cadre de son plan de "simplification et de compétitivité" des activités, a indiqué mercredi une porte-parole du groupe de pneumatiques. Ce plan, présenté en janvier dernier, prévoit jusqu'à 2.300 suppressions de postes en France sur trois ans sur la base de départs volontaires.

Michelin prévoit parallèlement de créer 322 emplois l'an prochain dans l'Hexagone...

L'ensemble des sites industriels et tertiaires du groupe Michelin en France sont concernés par la réorganisation mais le siège social de Clermont-Ferrand est particulièrement affecté. Le spécialiste des pneumatiques prévoit l'an prochain de supprimer 469 postes et d'en créer 260 au siège historique du groupe.

En 2021, toujours dans le cadre de son plan de compétitivité, Michelin a supprimé 531 postes, dont 330 à Clermont-Ferrand, et a en créé 205 (170 au siège social).

Le plan de réorganisation de Michelin vise essentiellement à améliorer la compétitivité, alors que le groupe est confronté depuis plusieurs années à l'arrivée en Europe de pneumatiques à bas coûts venus notamment d'Asie. Michelin table sur une amélioration de sa compétitivité pouvant aller jusqu'à 5% par an pour les activités tertiaires et l'industrie. Parmi les dernières réactions d'analystes, Barclays a abaissé sa recommandation sur Michelin à "pondération en ligne" contre "surpondérer".