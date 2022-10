Michelin confirme la feuille de route du résultat opérationnel

(Boursier.com) — Dans un environnement fortement inflationniste, les ventes consolidées de Michelin à fin septembre 2022 augmentent de +20,5% à 20,7 milliards d'euros. L'impact parités est favorable de 6,5%.

Guidance annuelle

Les projections d'évolutions de marchés pour l'année complète sont comprises entre -2% et +2% en Tourisme camionnette, entre +2% et +6% en Poids lourd (hors Chine), et entre +3% et +7% pour les Activités de spécialités.

Dans ce scénario, Michelin confirme sa 'guidance' de résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 MdsE à parités constantes, et révise à 0,7 MdE sa guidance de cash-flow libre structurel.