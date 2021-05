Michelin : composition du conseil de surveillance et de ses comités à l'issue de l'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires réunie ce jour a nommé Wolf-Henning Scheider comme membre du Conseil de Surveillance de Michelin, et a ratifié la cooptation de Jean-Michel Severino au sein du même Conseil.

Wolf-Henning Scheider est depuis 2018 Chief Executive Officer de la société ZF Friedrichshafen AG, un groupe allemand et un des leaders mondiaux des technologies de l'automobile, du transport et de la mobilité.

Jean-Michel Severino est depuis 2011 Gérant d'Investisseurs et Partenaires (I&P), équipe de gestion de fonds spécialisée dans le financement des PME africaines. Il est administrateur référent et Président du Comité Gouvernance de Danone, et administrateur et membre du Comité d'Audit d'Orange.

À l'issue de cette Assemblée générale, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis et ont désigné leur nouvelle Présidente en la personne de Mme Barbara Dalibard.

Ils ont également décidé de faire évoluer la composition des différents Comités et, notamment, de nommer Mme Delphine Roussy comme membre du Comité des Rémunérations et des Nominations, M. Jean-Christophe Laourde comme membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise et M. Wolf-Henning Scheider comme membre du Comité d'Audit.

Les Comités du Conseil de Surveillance sont désormais composés des membres suivants :

-Comité d'Audit : M. Patrick de La Chevardière (Président), Mme Aruna Jayanthi, Mme Monique Leroux et M. Wolf-Henning Scheider ;

-Comité des Rémunérations et des Nominations : M. Jean-Pierre Duprieu (Président), Mme Anne-Sophie de La Bigne, M. Thierry Le Hénaff (Membre Référent) et Mme Delphine Roussy ;

-Comité de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise : Mme Monique Leroux (Présidente), Mme Anne-Sophie de La Bigne, M. Jean-Christophe Laourde et M. Jean-Michel Severino.